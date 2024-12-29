ليلى عبداللطيف تحذر نجوم كبار من فيروس خطير في 2025

كتبت- نوران أسامة:

حذرت خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبداللطيف ععدا من الفنانين من خطر الإصابة بفيروس خطير في عام 2025، خلال ظهورها في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر.

ووجهت ليلى نصيحة إلى عدد من الفنانين، بينهم: نجوى فؤاد، شمس البارودي، ميرفت أمين، نجلاء فتحي، حسين فهمي، نبيلة عبيد، نادية الجندي، وصفاء أبو السعود، وتوقعت أن يواجهوا بعض المشاكل الصحية "هيجيلهم سخونية الفترة اللي جاية".

وتابعت: "وأيضًا حبيبة قلبي إسعاد يونس، وصفية العمري، وملكة التليفزيون الاستعراضي نيللي، بقولهم ينتبهوا على حالهم هالفترة، وخصوصًا الزعيم اللي بنحبه وربنا يديله طولة العمر عادل إمام، حفظهم الله من كل مكروه وخصوصًا من أحد الفيروسات المعدية".

واستضاف عمرو أديب مساء أمس السبت 28 ديسمبر ليلى عبداللطيف لتتحدث عن توقعاتها للعام الجديد 2025.