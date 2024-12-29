بعد انهيارها.. ألفت عمر تكشف الحالة الصحية لوالدها: "دعواتكم جابت نتيجة"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة ألفت عمر عن الحالة الصحية لوالدها بعد الأزمة التي تعرض لها، والتي أدت إلى دخوله المستشفى.

وكتبت ألفت، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "إمبارح طلبت دعواتكم، النهاردة حبيت أقول لكم الدعوات جابت نتيجة، وثاني أكسيد الكربون انخفض معدله في الدم، كان 120 وده خطر جدًا، ودلوقتي بقى 80، ما زال في خطورة على حياته".

وتابعت: "شكرًا من قلبي لكل حد دعا له. دعواتكم هي السبب. ربنا قال: خذوا بالأسباب والدعاء بيغير القدر، الحمد لله هناك تحسن طفيف، ولكن ما زال هناك أمل. أرجوكم كملوا الدعاء، أرجوكم ادعوا كمان وكمان".

وسبق وظهرت الفنانة ألفت عمر وهي في حالة انهيار، وشاركت متابعيها، مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكشفت خلاله عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وطلبت من الجميع الدعاء له.

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