هل تحسنت حالة بشير الديك؟.. ابنته توضح لـ"مصراوي"

كتب- مصطفى حمزة:

أكدت دينا ابنة المؤلف الكبير بشير الديك، أن والدها مازال يخضع للعلاج في الرعاية المركزة، داخل أحد المستشفيات.

دينا ابنة المؤلف الكبير بشير الديك، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قالت: "حالة الوالد، لم يطرأ عليها أي تحسن، ومازال على أجهزة التنفس الصناعي، في العناية المركزة، والوعي مفقود، بعد تدهور وظائف الكلى"، وطلبت الدعاء له بالشفاء.

ابنة المؤلف الكبير، كانت طالبت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بمزيد من الاهتمام بحالته الصحية، وكتبت: "صباح الخير جميعاً، للأسف بابا دخل تاني الرعاية في مستشفى، والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني".

وتابعت: "المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى، رحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جداً وبيؤلمه و محدش كان واخد باله والمفروض انه في الرعاية".

دينا أضافت: "المشكلة الثانية انه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه… دا غير انه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ، ولا البلع لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد… إزاي دي رعاية".

واوضحت "ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها، وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية دي راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها (لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية)، هل دا رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟، الصراحة مش دا أول دكتور رعاية هناك يكون بالجليطة دي… وللأمانة الوحيدين المهذبين هناك دكتور صافي مديرة الرعاية ودكتور احمد سامي دكتور الرعاية… وللأسف مش موجودين طول الوقت… إن شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تانية في أسرع وقت، برجاء الدعاء لبابا انه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه دا… آمين".

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية، وقضى عدة أيام في الرعاية المركزة.