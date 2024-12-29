رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية ونجله يطلب الدعاء له (صورة)

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض مطرب المهرجانات رضا البحراوي لوعكة صحية مفاجئة، مما استدعى تلقيه العلاج.

ونشر نجله "مالك" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده مستلقيًا على السرير، وطلب من الجمهور الدعاء لوالده.

وعلق مالك قائلًا: "اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

من جانب آخر، المطرب الشعبي رضا البحراوي، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "الشغلانة"، من كلمات سوستا، وشارك في وضع لحنها رضا البحراوي، ورامز نور، ووزعها موسيقيا محمد حريقة.

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