لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية ونجله يطلب الدعاء له (صورة)

11:45 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

رضا البحراوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض مطرب المهرجانات رضا البحراوي لوعكة صحية مفاجئة، مما استدعى تلقيه العلاج.

ونشر نجله "مالك" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده مستلقيًا على السرير، وطلب من الجمهور الدعاء لوالده.

وعلق مالك قائلًا: "اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

من جانب آخر، المطرب الشعبي رضا البحراوي، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "الشغلانة"، من كلمات سوستا، وشارك في وضع لحنها رضا البحراوي، ورامز نور، ووزعها موسيقيا محمد حريقة.

رضا-البحراوي

اقرأ أيضًا:

أحمد زاهر مع محمد سامي من كواليس تصوير "سيد الناس".. رمضان 2025

الفنان سامح الصريطي يُعلن وفاة شقيقته وينعيها بكلمات مؤثرة

هدى الإتربي على البحر وبوسي تحتفل بالكريسماس ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

رضا البحراوي وعكة صحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات
مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع