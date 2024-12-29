لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مي كساب تخطف الأنظار بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

11:22 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

الفنانة مي كساب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة مي كساب في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت مي الصور من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأصفر.

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من محبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "روح قلبي القمر، الله الله، وحشتينا، جمال مش عادي، عسولة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي كساب، كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مي كساب

اقرأ أيضًا:

أحمد زاهر مع محمد سامي من كواليس تصوير "سيد الناس".. رمضان 2025

الفنان سامح الصريطي يُعلن وفاة شقيقته وينعيها بكلمات مؤثرة

هدى الإتربي على البحر وبوسي تحتفل بالكريسماس ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

مي كساب نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رضا البحراوي يتعرض لوعكة صحية ونجله يطلب الدعاء له (صورة)

إعلان

إعلان

كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات
مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع