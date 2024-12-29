مي كساب تخطف الأنظار بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة مي كساب في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت مي الصور من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأصفر.

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من محبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "روح قلبي القمر، الله الله، وحشتينا، جمال مش عادي، عسولة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي كساب، كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضًا:

أحمد زاهر مع محمد سامي من كواليس تصوير "سيد الناس".. رمضان 2025

الفنان سامح الصريطي يُعلن وفاة شقيقته وينعيها بكلمات مؤثرة

هدى الإتربي على البحر وبوسي تحتفل بالكريسماس ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة