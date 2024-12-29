هكذا احتفلت روجينا بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي.. صور

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وشاركت متابعيها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور التي جمعتهما.

وعلقت روجينا: "كل سنة وأنت بطل قصة حياتي، كل سنة وأنت قلب مايا ومريم، كل سنة وأنت الأمان والسند والحنية بلا حساب، أنا ساندة عليك".

وتلقت روجينا التهاني من متابعيها ونجوم الفن، وكتبت الفنانة ميرهان حسين: "كل سنة ودكتور أشرف المحترم بألف خير"، وعلق الفنان إدوارد: "عيد ميلاد سعيد"، بينما كتب الفنان محمد رجب: "ربنا يخليكوا لبعض"، وأضافت الفنانة نيللي كريم: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن الفنانة روجينا، تواصل تصوير مسلسل "حسبة عمري"، الذي تشارك به ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويضم العمل عدد من نجوم الفن من بينهم سيد رجب، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

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