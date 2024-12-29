الفنان سامح الصريطي يُعلن وفاة شقيقته وينعيها بكلمات مؤثرة

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كتب- محمد فتحي:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، شقيقة الفنان سامح الصريطي الذي ودعها برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بكلمات مؤثرة.

وأعلن الفنان سامح الصريطي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"خبر الوفاة، إذ قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله".

وتابع: "توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء، وتوقفت الحروف عن التعبير نسألكم الدعاء لها".