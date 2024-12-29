أحمد زاهر مع محمد سامي من كواليس تصوير "سيد الناس".. رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد زاهر، عن صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي من كواليس تصوير مسلسل "سيد الناس"، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وظهر زاهر بالصورة من كواليس التصوير وعلق: "مع العبقري محمد سامي، من التصوير رمضان 2025".

وكان آخر تعاون بين الفنان أحمد زاهر، والمخرج محمد سامي، في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ويشارك ببطولة مسلسل "سيد الناس" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، وهم خالد الصاوي، عماد زيادة، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامي.

يذكر أن، المخرج محمد سامي يشارك بمسلسل آخر في موسم رمضان المقبل، وهو مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ويشاركها البطولة كل من ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، تأليف وإخراج محمد سامي.





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