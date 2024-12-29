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حدث بالفن| انهيار نشوى مصطفى ورسالة حسن شاكوش لـ حمو بيكا بعد تأييد حبسه

12:00 ص الأحد 29 ديسمبر 2024
حدث بالفن| انهيار نشوى مصطفى ورسالة حسن شاكوش لـ حمو بيكا بعد تأييد حبسه

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إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، كواليس خناقة حسن يوسف والموسيقار محمود طلعت في "إمام الدعاة"، رسالة حسن شاكوش لـ حمو بيكا بعد تأييد حبسه، نجل السقا يعلق على رد عمرو سعد بشأن شائعة خلافه مع محمد سامي، ياسر جلال ينتهي من تصوير مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة 2"، النجمات تسيطرن على دراما رمضان 2025، وغيرها من الأخبار.

نشوى مصطفى زوج نشوى مصطفى أحمد الفيشاوي أحمد بهاء أحمد السقا حمو بيكا حسن يوسف ياسر جلال

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