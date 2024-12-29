هدى الإتربي على البحر وبوسي تحتفل بالكريسماس ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

تامر حسني يحتفل بنجاح حفله الغنائي في الرياض: "كل التقدير لهيئة الترفيه

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي

خضعت الفنانة بوسي، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تحتفل بالكريسماس.

تارا عماد

استعادت الفنانة تارا عماد كواليس حضور أحد نزالات موسم الرياض، ونشرت صور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي من أحدث ظهور على "السوشيال ميديا".

علي صبحي

نشر الفنان علي صبحي، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام"، وظهر خلاله وجسده ممتلئ بالوشوم.

مروة الأزلي

خضعت الفنانة مروة الازلي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مروة خلالها بإطلالة جذابة.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في عطلة الكريسماس.

نزار الفارس

نشر الإعلامي العراقي، نزار الفارس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله مع الفنان أحمد الفيشاوي وهما يحتفلان بنجاح حلقته الأخيرة وتصدره التريند.

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش، لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في باريس.

نورهان

خضعت الفنانة نورهان، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملامح طفولية حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هدى الإتربي

خضعت الفنانة هدى الإتربي، لجلسة تصوير على البحر نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أحمر ساحر خطفت به الأنظار.