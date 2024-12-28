مدحت العدل: "خناقات الفنانين بغرض الترند ونحتاج لعلاج نفسي"

تحدث السيناريست مدحت العدل عن الأثار السلبية التي تنتج عن استخدام التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا، حيث أكد أن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى زيادة العزلة، قائلًا: "لابد أن نخضع إلى علاج نفسي اجتماعي، نحن نحتاج إلى الاقتراب بشكل أكبر لبعضنا البعض".

وأضاف "العدل" خلال استضافته ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، والمُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الأعمال الفنية القديمة كانت تتسم بالترابط والتماسك، لكن الأعمال الحالية سريعة، وتابع: الاستسهال في تقديم الأعمال الدرامية يدل على فقر في المجهود، بل أن الاستسهال هو آفة المجتمع خلال الفترة الحالية، وهذا ليس بكاء على الماضي، بل أنني ضد تلك الفكرة، وأرفض قول الماضي أجمل من الحاضر.

كما أكد أن بعض "الشللية" موجودة في الفن، لكن الموهبة الحقيقة تظهر بشكل قوي وتفرض نفسها على الأعمال الدرامية والسينمائية، مضيفًا: أنا لو هعمل فيلم عن الشباب لازم شباب يكتبوه عشان الروح تكون موجودة، وخناقات الفنانين على السوشيال ميديا للترند والانتشار الأكبر.