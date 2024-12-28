مجدي كامل لمصراوي: لن أرد على التعليقات البذيئة على السوشيال ميديا وزوجتي خط أحمر

كتبت: بسمة ثروت

رد الفنان مجدي كامل على الهجوم الذي تعرضت له زوجته الفنانه مها أحمد مؤخراً من بعض رواد السوشيال ميديا بسبب ظهورها خلال فيديوهات التيك توك، بأنه يمتنع عن الرد على التعليقات البذيئة، مؤكداً أن زوجته، وأولاده "خط أحمر"، وسيحصل على حقه بالقانون.

وقال مجدي كامل في تصريح خاص لمصراوي: "ليس لي علاقة بمها أحمد كفنانة، ولكن مها أحمد زوجتي يمسني كل ما يخصها، ولي شأن، وعلاقة بأي إساءة تتعرض لها قطعاً، أو يتعرض لها أولادي، وعائلتي جميعاً".

وأضاف: "هناك أشخاص تافهين، وأغبياء، يقومون بالسب، وكتابة التعليقات السخيفة، وأنا علاقتي بالسوشيال ميديا مقطوعة تماماً، ولا أدخل على الإنستجرام إلا نادراً، وأنا لم ولن أرد عليهم، مهما يتمادون في السَباب، وإنما أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية على الفور، وبيني، وبينهم القضاء، وأي شخص يسيء إلى زوجتي، أو أبنائي، أو إلى عائلتي، سوف أقوم برفع قضية ضده، واتخذت بالفعل بعض الإجراءات القانونية".

يذكر أن آخر الأعمال المعروضة للفنان مجدي كامل مسلسل" كوبرا"بطولة محمد عادل إمام، ومنة فضالي، وعلاء مرسي، ومجدي كامل، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.