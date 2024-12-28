تارا عماد تنشر كواليس جديدة من نزال "Usyk2Fury" بـ "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة تارا عماد صور جديدة من كواليس حضورها نزال "Usyk2Fury" الذي أقيم مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وظهرت تارا عماد في الصور وهي تستمتع بوقتها بعدد من الأماكن المتفرقة في الرياض، وعلقت: "في قلب الرياض الأسبوع الماضي".

ويواصل تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات الفنية في "موسم الرياض"، وكان آخرها مسرحية "مكسرة الدنيا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضها في الفترة من 3-7 يناير 2025.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة 2" والذي سيشارك ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف.

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