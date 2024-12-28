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تامر حسني يحتفل بنجاح حفله الغنائي في الرياض: "كل التقدير لهيئة الترفيه وشركة بنش مارك"

07:49 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    النجم تامر حسني
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني من حفل الرياض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني من كواليس حفل الرياض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني من كواليس حفله الغنائي في الرياض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني من كواليس حفله في الرياض بحضور جماهيري ضخم
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني من كواليس حفله في الرياض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني يتألق في حفل الرياض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني من حفل الرياض بحضور جماهيري كبير
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني يشعل أجواء حفله الغنائي في الرياض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني يشعل أجواء حفله في الريض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني
  • عرض 17 صورة
    حضور جماهيري كبير لحفل تامر حسني في الرياض
  • عرض 17 صورة
    كواليس حفل تامر حسني في الرياض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني مع جمهور حفل الرياض
  • عرض 17 صورة
    انسجام تامر حسني مع جمهور حفل الرياض
  • عرض 17 صورة
    تامر حسني يتفاعل مع جمهور حفل الرياض
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كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم تامر حسني، بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

ونشر تامر حسني صور من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وقام خلالها بتوجيه الشكر والتحية لأهل الرياض، وعلق: "كل الحب والشكر لأهل الرياض بالسعودية، كان حفل فوق الرائع، وكل الشكر لكل من حضر وكل التقدير لهيئة الترفيه وشركة بنش مارك على المستوى الراقي في التنظيم وكل ما يخص المسرح".

ويستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي، وتشاركه الحفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمقرر إقامته يوم 31 ديسمبر الجاري احتفالًا بالعام الجديد.

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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تامر حسني حفل تامر حسني تركي آل الشيخ إنستجرام تامر حسني الهيئة العامة للترفيه السعودية
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