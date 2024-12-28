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نبيلة عبيد تنعى زوج الفنانة نشوى مصطفى

07:20 م السبت 28 ديسمبر 2024

نبيلة عبيد

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كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة نبيلة عبيد، على مواساة الفنانة نشوى مصطفى في مصابها، بعد إعلانها وفاة زوجها خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت نبيلة عبيد صورة أرشيفية جمعت الفنانة نشوى مصطفى بزوجها الراحل عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وكتبت: "خالص عزائي للفنانة المحترمة نشوى مصطفى في وفاة زوجها الأستاذ محمد عماد، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلبك، ويهون عليك يا رب، خالص العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتم تشييع جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفى، ظهيرة اليوم السبت بحضور الفنان ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة، وشهدت مراسم الجنازة، انهيار الفنانة نشوى مصطفى من البكاء حزنًا على رحيل زوجها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة نشوى مصطفى بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، الفنانة نشوى مصطفى تشارك في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

نبيلة عبيد تواسي الفنانة نشوى مصطفى

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نبيلة عبيد نشوى مصطفى وفاة محمد عماد وفاة زوج نشوى مصطفي
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