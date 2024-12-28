بوسي تحتفل بالكريسماس على طريقتها.. ورنا رئيس تعلق (صور)

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال احتفالها بالكريسماس.

ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

وتفاعلت الفنانة الشابة رنا رئيس مع صورها، وعلقت: "قمر". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك ي فنانة، بسبوسة الجميلة، حلويات الكريسماس، ما شاء الله، عسل".

يذكر أن، آخر أعمال بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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