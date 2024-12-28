بوسي تحتفل بالكريسماس على طريقتها.. ورنا رئيس تعلق (صور)
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتبت - نوران أسامة:
شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال احتفالها بالكريسماس.
ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للجميع".
وتفاعلت الفنانة الشابة رنا رئيس مع صورها، وعلقت: "قمر". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك ي فنانة، بسبوسة الجميلة، حلويات الكريسماس، ما شاء الله، عسل".
يذكر أن، آخر أعمال بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.
اقرأ أيضا:
نشوى مصطفى تعلن وفاة زوجها: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على نور عيني وستري"
فيديو قد يعجبك: