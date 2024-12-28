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بـ"جيبة قصيرة".. نسرين طافش تحتفل بالكريسماس في فرنسا (صور)

04:59 م السبت 28 ديسمبر 2024
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال تواجدها في باريس بفرنسا لقضاء إجازة الكريسماس.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "جيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه الحب، إنه الحياة، إنها باريس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك نور برج إيفل، يا جماله، جمالك جمال، الحلوة، قمرة باريس، ما شاء الله، حلاوة وأناقة".

جدير بالذكر أن نسرين طافش تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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نسرين طافش الفنانة نسرين طافش الكريسماس
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