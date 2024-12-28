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أحمد الفيشاوي عن الوشم الموجود على جسده: فن والفن مش حرام

04:24 م السبت 28 ديسمبر 2024
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  • عرض 18 صورة
    أحمد الفيشاوي
  • عرض 18 صورة
    الفنان أحمد الفيشاوي
  • عرض 18 صورة
    الفنان أحمد الفيشاوي
  • عرض 18 صورة
    أحمد الفيشاوي
  • عرض 18 صورة
    أحمد الفيشاوي (2)
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    أحمد الفيشاوي
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    احمد الفيشاوي
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    احمد الفيشاوي
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    احمد الفيشاوي
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    أحمد الفيشاوي من كواليس عادل مش عادل
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    أحمد الفيشاوي من كواليس فيلمه عادل مش عادل.PNG 1
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    أحمد الفيشاوي
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    أحمد الفيشاوي
  • عرض 18 صورة
    أحمد الفيشاوي
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    أحمد الفيشاوي أمام الكعبة
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    احمد الفيشاوي
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كتبت- منى الموجي:

علق الفنان أحمد الفيشاوي على الوشم المرسوم على جسده، وعن ظهوره أكثر من مرة مرتديًا أقراطا "حلق"، وذلك خلال استضافته في برنامج "مع نزار الفارس" المعروض على القناة الرابعة العراقية.

وقال الفيشاوي "كنت بتغدى في فندق مشهور في الجيزة، وكان فيه ولد لسه جاي من الصعيد أول ليلة يمسك نبطشي عسكري، ولد في العشرينيات والكلام ده من 10 سنين، قالي معلش ممكن اسألك سؤال هو مش الوشم ده كفر، قلتله هي جدتك كافرة قالي لأ طبعا، قلتله هي عاملة دق هنا وهنا، قلتله سؤال تاني هو جدك كافر، قالي لأ، قلتله مش داقق عصفورة هنا وهنا".

وشدد على أنه يرى الرسومات التي على جسده فنًا "هذا فن، الفن مش حرام وهذا نوع من الفن، وربنا رب قلوب، ليه بنعمل الوشوم دي عندنا في الصعيد من مئات السنين ومن أيام الفراعنة كمان".

وعن ارتداء الأقراط، قال "القراصنة بيلبسوا إيه، أنا فنان في الشغل وقرصان في الحياة، وهذا الأمر لا يقلل من الرجولة هو مورجان فريمان مش راجل؟، ما هو بيركب حلقين، وجوني ديب، وعندي حلق ألماظ الفص بـ100 ألف جنيه شاريه من زمان يعني سعره أعلى دلوقتي".

وأضاف الفيشاوي "لا أرتدي الذهب بشوفه للنساء ممكن ألبس حلق، ولكن لا أرتدي ساعة ذهب أو سلسلة بستحرم، وفي النهاية دي حرية شخصية".

أحمد الفيشاوي شارك في 2024 بأكثر من عمل سينمائي، بينها: فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي، نسرين طافش، وفيلم "بنقدر ظروفك" مع مي سليم.

أحمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوي الوشم الفن مش حرام
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