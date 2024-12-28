بهذه الكلمات.. دينا تعزي نشوى مصطفى في وفاة زوجها

كتبت - نوران أسامة:

نعت الفنانة دينا، زوج صديقتها الفنانة نشوى مصطفى الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 28 ديسمبر.



ونشرت دينا، صورة لنشوى مع زوجها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إِنَّا للّه وإِنا إِليه راجعون.. خالص العزاء لأختي الفنانة نشوى مصطفى في وفاة زوجها ربنا يرحمه ويغفر له".

يذكر أن، الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".

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