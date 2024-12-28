أحمد الفيشاوي: سهير رمزي أمنا الثانية.. وأتواصل مع ابني أكثر من ابنتي لهذا السبب

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد الفيشاوي إن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعد انفصاله عن والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، تزوج من الفنانة سهير رمزي، ثم من سيدة من خارج الوسط الفني.

وتابع أحمد الفيشاوي في حواره لبرنامج "مع نزار الفارس" المعروض على القناة الرابعة العراقية: "سهير رمزي كانت جميلة وأمنا التانية، والدتي أستاذة سمية الألفي كانت بتتركنا شهور الصيف عندها في فيلتها بالعجمي، حاليا مفيش تواصل بينا، لأن الدنيا مشاغل وبتوه الناس عن بعض".

وعن زواج والدته بعد والده، علق "مازعلتش لأنها سنة الحياة وبتحصل وطالما زوجة الأب أو زوج الأم طيبين وبيحنوا على الأولاد مبيكونش فيه أي مشكلة، ده حق والدتي الشرعي".

وتحدث الفيشاوي عن حياته الشخصية مؤكدًا أن لديه ابنة اسمها لينا وعمرها الآن 21 عاما وتعيش مع والدتها خارج مصر، وابن يدعى تيتوس وعمره 13 عامًا يعيش مع والدته في ألمانيا "بتواصل مع ابني أكتر بنتي لأنها مشغولة في الجامعة".

أحمد الفيشاوي شارك في 2024 بأكثر من عمل سينمائي، بينها: فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي، نسرين طافش، وفيلم "بنقدر ظروفك" مع مي سليم.



