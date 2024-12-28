"اتعلقت بقصتها لأنها شبهي"..هنا الزاهد تروي كواليس"بضع ساعات في يوم ما"

كتب- هاني صابر:

روت الفنانة هنا الزاهد، كواليس ما قبل تصوير فيلمها السينمائي "بضع ساعات في يوم ما" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

ونشرت هنا، برومو الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سارة من رواية بضع ساعات في يوم ما.. أنا من الناس اللي قرأت الرواية دي لـ محمد صادق وكنت حابة شخصية معينة اسمها سارة واتعلقت بقصتها لأنها شبهي جدا".

وأضافت: "يشاء القدر أن الرواية دي تتعمل فيلم وأنا اللي أعمل سارة وكمان من إخراج الأستاذ عثمان أبو لبن مخرج فيلم قصة حب.. تقدروا تشوفوا الفيلم في السينمات، يا رب يعجبكم".

فيلم "بضع ساعات في يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بنفس الاسم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

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