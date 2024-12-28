بعد تأييد حبسه.. رسالة جديدة من حسن شاكوش لـ حمو بيكا

كتب- هاني صابر:

وجه مؤدي المهرجان حسن شاكوش رسالة جديدة لصديقه مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد تأييد حكم حبسه لمدة شهرين.

ونشر شاكوش، صورة له مع بيكان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يهونها عليك يا بيكا يا رب ويعدي أيامك على خير وترجع لي اهلك وحبايبك بسلامة يا حبيبي يا رب".

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، ظهر الخميس الماضي.

وأمر المحامي العام لنيابات الدخيلة والعامرية، اليوم السبت، برفض استئناف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وتأييد حكم حبسه لمدة شهرين مع ترحيله لتنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان حمو بيكا قد وصل إلى قسم شرطة الدخيلة اليوم، بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل على ذمة قضايا بالحبس.

وكشفت التحريات، أن حمو بيكا أقام حفلة "وش غضب" في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية دون تصريح، مما دفع نقابة المهن الموسيقية لتحرير محضر ضده.

وصدر حكم بحبس حمو بيكا لمدة شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف على الحكم، إلا أن الاستئناف رُفض وتم تأييد الحكم.

وعند مثوله اليوم أمام جهات التحقيق وبعد عدم التصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وتم رفض الاستئناف وتأييد حكم حبسه لمدة شهرين.

وكان آخر ما طرحه مطرب المهرجانات حمو بيكا مهرجان بعنوان "رجوع الحملة" وشاركه في الغناء إسلام كابونجا، ميسو ميسرة من توزيع فيجو الدخلاوي.

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