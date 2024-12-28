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أحمد الفيشاوي: "مش كل الناس لايقة في الجواز.. وأنا غيور وشرقي"

03:08 م السبت 28 ديسمبر 2024
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    أحمد الفيشاوي وابنة خاله سمية الألفي (4)
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    أحمد الفيشاوي وابنة خاله سمية الألفي (5)
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    أحمد الفيشاوي على الريد كاربت
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    أحمد الفيشاوي
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    أحمد الفيشاوي
  • عرض 12 صورة
    الفنان أحمد الفيشاوي
  • عرض 12 صورة
    أحمد الفيشاوي
  • عرض 12 صورة
    الفنان أحمد الفيشاوي
  • عرض 12 صورة
    الفنان أحمد الفيشاوي
  • عرض 12 صورة
    أحمد الفيشاوي
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    أحمد الفيشاوي (2)
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كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد الفيشاوي إنه اكتشف بعد تعدد زيجاته، إن طبيعته تميل أكثر لأن يعيش بمفرده، لتكون لديه مساحة يركز في إنتاجه الفني أكثر.

وتابع في حواره مع المذيع نزار الفارس، ببرنامج "مع نزار" المعروض على القناة الرابعة العراقية: "اكتشفت إني شخص أحسن لي أعيش لوحدي، ده بيديني مساحة متنرفزش ومحدش ينكد عليا، وإني أفن وأنتج اكتر، وبيديني مساحة أتخيل اكتر، وراحة بال مش كل الناس تبقى لايقة في الجواز"، مشيرًا أنه غير مرتبط الفترة الحالية.

وأضاف الفيشاوي "أنا رجل غيور وشرقي ومتخلف كمان، ودي حاجات متنفعش في العلاقة"، وعن قبلته لزوجته السابقة على السجادة الحمراء في المهرجانات السينمائية عند حضورهما معا، قال إنه يراها أمر عادي "حلو الواحد يعبر عن الحب، وغيرتي عليها لو حد باسها غيري".

وكشف الفيشاوي عن تعرضه للخيانة "تعرضت للخيانة وقلبي انكسر اكتر من مرة، مش شرط البنت فقط هي اللي ينكسر قلبها".

أحمد الفيشاوي شارك في 2024 بأكثر من عمل سينمائي، بينها: فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي، نسرين طافش، وفيلم "بنقدر ظروفك" مع مي سليم.

أحمد الفيشاوي نزار الفارس برنامج مع نزار
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