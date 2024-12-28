بعد وفاته.. قصة بداية تعارف نشوى مصطفى على زوجها أمريكي الجنسية

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 28 ديسمبر زوج الفنانة نشوى مصطفى، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع، وحضر من نجوم الفن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة.

ونستعرض لكم بداية تعارف نشوى مصطفى على زوجها محمد عماد المصري - أمريكي الجنسية في السطور التالية:

وقالت نشوى، في لقاء سابق ببرنامج "واحد من الناس": "أنا الكبيرة في إخواتي، وفيه 4 أصغر مني وكلهم كانوا اتخطبوا، وكان عندي وقتها 25 سنة فأهلي كانوا شايفين اني خلاص كبرت ولسه متخطبتش".

وتابعت نشوى مصطفى: "أختي ميرفت كان معاها واحدة صحبتها في الجامعة اسمها نهلة، فقعدت تحكيلها عني وفضلت نهلة برضو تحكيلها عن أخوها وأنه عايش في أمريكا وجايبلها عربية، ووسط الكلام نهلة قالت لميرفت ما تيجي نجوز أختك لأخويا وهو نازل بعد شهر من أمريكا ونشوف طريقة يتقابلوا بيها.. ردت ميرفت عليها (أختي نشوى دماغها ناشفة مش هترضى)، قالتلها نهلة (خلاص أعمل كأنه عيد ميلادي وأعزمها ولما تيجي أخويا هيشوفها)".

واستكملت: "ميرفت أقنعتني اني لازم أجي عيد ميلاد نهلة عشان بتتفاخر بأخوها قدامها واني لازم أكون معاها في عيد الميلاد، وكان عندي تصوير في يوم الميلاد واتاخرت شوية ورجعت البيت لقيت ميرفت منهارة من العياط.. وبتقولي حرام عليكي أحرجتيني مع الناس وكنت عايزة أتباهى بيكي قدامهم، وعلى العموم هم أجلوا عيد الميلاد لبكرة".

واستضطردت: "قولتلها استني تعاليلي إيه الحكاية.. قالتلي بصراحة احنا موضبين اليوم ده عشان عماد يشوفك، وراحت ماما سمعت الكلام (حرام عليكي ليه لأ ده ابن ناس طيبين ودول ناس محترمين، وروحت معاها عيد الميلاد وقاعدة في الصالون وعدى تلت ساعة وعماد مكنش جه، فاكتشفت من نهلة أخته أنه قاعد جوه في الأوضة بيتفرج على ماتش الزمالك، وهو بيحب الزمالك أكتر من ولاده".

وتابعت: "فاستأذنت من نهلة أدخله، وخبطت عليه الباب فالراجل لقيته اتخض، فقولتله (أنا اللي جيبيني عشان تتفرج عليها فمن فضلك اتفرج بسرعة عشان أنا اتأخرت، وفاكرة ذهول جوزي الأول لحد دلوقتي واحمرار وشه لما قولتله الكلام ده)، فرد عليا (وحضرتك منفعلة ليه)، قولتله (مستنياك برة وأنت بتتفرج على الماتش)".

وأضافت: "قولتله بصراحة أمي وأختي وأختك عاملين الفيلم ده عشان تشوفني وأشوفك، وأنا مش هتجوز بالطريقة دي)، فقالي (ولا أنا عشان أنا عايش بره وأهلي عايزيني أتجوز واحدة مصرية ومش في دماغي أعمل كدة).. كلمة مش مصرية ضايقتني جدا وفي النهاية عندنا دلوقتي عبد الرحمن ومريم".

يذكر أن، الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت عن وفاة زوجها اليوم، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".

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