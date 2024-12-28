الأحد.. "MBC مصر 2" تبدأ عرض مسلسل "كريستال"

كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر 2 عرض مسلسل "كريستال" المقتبس من المسلسل التركي الشهير حرب الورود، بداية من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ترصد القصة حياة الثلاثي، جواد، فاي، عليا، وتنطلق مع جواد القادم لتقديم واجب العزاء إلى عليا التي توفي والدها. عند وصوله، يلتقي صدفة بفاي والتي تلفت انتباهه فوراً منذ اللقاء الأول، واعتبرته الطبيب الذي أنقذ حياتها إثر تعرضها لحادث سير بسيط، لتتخذ علاقتهما بعد ذلك شكلاً مختلفاً.

يجمع مسلسل "كريستال" كل من محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، رولا حمادة، لين غرة، خالد شباط، أنجو ريحان، بلال مارتيني، فادي حواشي، عبدالرحمن قويدر، جوان زيبق، ناظم عيسى، إياد أبو الشامات، هيما إسماعيل، صباح بركات، سيناريو وحوار لبنى مشلح ومي حايك، وأدى أغنية المقدمة النجم مروان خوري، وهي من كلماته وألحانه أيضاً، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والعمل من إخراج هاكان أرسلان وريحان أوستا .