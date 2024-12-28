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أحمد الفيشاوي: "مفيش أحلى من شيرين رضا في الدنيا وكانت بتدلعني فشفش"

02:33 م السبت 28 ديسمبر 2024
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    شيرين رضا بإطلالة مختلفة في مهرجان البحر الأحمر_2
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    شيرين رضا
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    إطلالة شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
  • عرض 15 صورة
    الفنانة شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    شيرين رضا
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    أحمد الفيشاوي
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    أحمد الفيشاوي
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    أحمد الفيشاوي
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    الفنان أحمد الفيشاوي
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    احمد الفيشاوي وفاروق الفيشاوي
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القاهرة- مصراوي:

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إن مسألة الزواج بامرأة تكبره في السن لا تفرق معه، وأن المهم بالنسبة له الحب والتفاهم.

وتابع خلال حواره مع المذيع نزار الفارس، على القناة الرابعة العراقية، عندما سأله الأخير هل لو كانت وافقت على الزواج بك كنت تزوجتها: "مليون في المية، هو فيه أحلى من شيرين رضا في الدنيا، السن مش بيفرق أهم حاجة الحب والتفاهم".

وأضاف الفيشاوي "حبيت شيرين رضا سنين طويلة وكان متبادل وهي مش بتنكر ده، وكانت بتدلعني تقولي يا فشفش، وكل الناس بتدلعها شيكا".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، بينها: السيستم مع الفنان طارق لطفي والفنانة نسرين طافش، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم.

الفنان أحمد الفيشاوي شيرين رضا أحمد الفيشاوي
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