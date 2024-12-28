بالصور..حضر منير وأشرف زكي وغاب نجوم الفن عن جنازة زوج نشوى مصطفى

من هو زوج الفنانة نشوى مصطفى الذي توفي صباح اليوم؟

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كتب - هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

شهدت مراسم تشييع جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى التي أقيمت ظهر اليوم السبت بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، غياب نجوم الفن عن الحضور.

ويأتي غياب الفنانين عن حضور جنازة زوج نشوى مصطفى بسبب ضيق الوقت الذي أعلنت فيه الفنانة وفاة زوجها وموعد تشييع الجنازة، بالإضافة لعدم معرفة بعضهم بخبر الوفاة حتى الآن.

ولم يحضر الجنازة من الوسط الفني سوى الفنان أشرف زكي والفنان منير مكرم.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة، انهيار الفنانة نشوى مصطفى من البكاء على رحيل زوجها.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت صباح اليوم السبت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".

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