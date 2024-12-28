نجل السقا يعلق على رد عمرو سعد بشأن شائعة خلافه مع محمد سامي

كتب- هاني صابر:

تفاعل ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا مع رد الفنان عمرو سعد على شائعة خلافاته مع محمد سامي مخرج مسلسله الرمضاني في 2025 "سيد الناس".

وعلق نجل الفنان أحمد السقا، على تدوينة عمرو سعد، قائلا: "اخواتي الكبار".

ونفى عمرو سعد وقوع خلافات بينه وبين المخرج محمد سامي، وما تردد بشأن توقف تصوير مسلسلهما "سيد الناس".

ونشر عمرو صورًا تجمعه بـ سامي من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "لمن يقول إننا مختلفين ، بالعكس أنا وسم سم متفقين، متشاركين على الشغل سهرانين، وببنطلونات البيجاما، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ و٢٠٢٧، لاننا بنفكر في ٣ أجزاء".

وكانت أنباء انتشرت خلال الساعات الماضية تفيد بتوقف تصوير المسلسل، نتيجة وقوع خلافات بين بطل العمل عمرو سعد ومخرجه محمد سامي.

"سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.

