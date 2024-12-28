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بالصور.. أشرف زكي ومنير مكرم في جنازة زوج نشوى مصطفى بالتجمع

01:04 م السبت 28 ديسمبر 2024
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    اشرف زكي ومنير مكرم في جنازة زوج نشوى مصطفى (4)
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    اشرف زكي ومنير مكرم في جنازة زوج نشوى مصطفى (3)
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كتب - هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة، على المشاركة في تشييع جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفى بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة، انهيار الفنانة نشوى مصطفى من البكاء على رحيل زوجها.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت صباح اليوم السبت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".

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