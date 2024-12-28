لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انهيار نشوى مصطفى في جنازة زوجها بمسجد الشربتلي بالتجمع (صور)

12:12 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انهيار نشوى مصطفى في جنازة زوجها (2)
  • عرض 7 صورة
    جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى (1)
  • عرض 7 صورة
    جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى (6)
  • عرض 7 صورة
    جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى (9)
  • عرض 7 صورة
    جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى (7)
  • عرض 7 صورة
    جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

وصل منذ قليل، جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفى بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، استعدادا لصلاة الجنازة على روحه وتشييعه لمثواه الأخير.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة، انهيار الفنانة نشوى مصطفى من البكاء على رحيل زوجها.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت صباح اليوم السبت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".

اقرأ أيضا:

نشوى مصطفى تعلن وفاة زوجها: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على نور عيني وستري"

"شدي حيلك".. نجوم الفن ينعون زوج الفنانة نشوى مصطفى

جنازة زوج نشوى مصطفى نشوى مصطفى الفنانة نشوى مصطفى انهيار نشوى مصطفى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. أشرف زكي ومنير مكرم في جنازة زوج نشوى مصطفى بالتجمع

إعلان

إعلان

"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة