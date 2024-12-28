انهيار نشوى مصطفى في جنازة زوجها بمسجد الشربتلي بالتجمع

كتبت - نوران أسامة:

وصل منذ قليل، جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفى بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، استعدادا لصلاة الجنازة على روحه وتشييعه لمثواه الأخير.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة، انهيار الفنانة نشوى مصطفى من البكاء على رحيل زوجها.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت صباح اليوم السبت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".