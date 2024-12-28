شتاء 2021.. خالد أنور ومايان السيد وهنا الزاهد بكواليس"بضع ساعات في يوم ما"

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان خالد أنور، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس تصوير فيلم"بضع ساعات في يوم ما" تجمعه مع عدد من أبطال العمل.

ونشر خالد أنور، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شتاء ٢٠٢١ كانت أيام زي اللي احنا فيها ديه ساقعة، فيلم بضع ساعات في يوم ما.. دلوقتي في سنيمات مصر والوطن العربي".

وظهر معه في صور الكواليس كل من مايان السيد وهنا الزاهد ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح السعدني ومحمد سلام ومي عمر وهشام ماجد وأسماء جلال وهدى المفتي .

فيلم "بضع ساعات يوم ما"بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وآخرين، ومن تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بنفس الاسم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

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