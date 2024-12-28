أحدث ظهور لـ ميرنا نور الدين.. والجمهور يغازلها (صور)

هنا الزاهد مع كريم عبد العزيز ونور إيهاب في أحدث ظهور .. 10 لقطات

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرنا نورالدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يُشرق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر" ، "حلويات رأس السنة" ، "أبيض على الأبيض" ، "الأجمل" ، "حلوة".

وتشارك ميرنا نورالدين في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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