الموسيقار محمود طلعت: "الفخراني بكى في "يتربى في عزو" ومدحت صالح جوكر الغناء"

كتب- هاني صابر:

تحدث الموسيقار محمود طلعت، عن كواليس بكاء الفنان الكبير يحيي الفخراني بمسلسل "يتربى في عزو".



وقال طلعت، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "أنا ويحيي الفخراني ويوسف معاطي بكينا في الاستديو بسبب مشهد تصوير موت ماما نونة بمسلسل يتربى في عزو"، مشيرا إلى أن كريمة مختار أبدعت في دور ماما نونة بالعمل.



وعن علاقته مع سيد حجاب، أوضح: "اشتغلت في مسلسل (وجع البعاد) مع الشاعر سيد حجاب والمخرج إسماعيل عبد الحافظ عام 2001، وقالي حجاب في مسلسل (على نار هادئة) .. أنت أخدت التترات في حتة تانية".



وأشار "طلعت" إلى أن المطرب مدحت صالح هو جوكر الغناء في مصر.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة، في الثامنة مساء يوم الجمعة، على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.