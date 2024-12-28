لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الموسيقار محمود طلعت: "سعيد صالح عمل ملحنا وجمال سلامة كان مسيطر على التترات الدينية"

11:47 ص السبت 28 ديسمبر 2024

كواليس خناقة حسن يوسف والموسيقار محمود طلعت في إما

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أكد الموسيقار الكبير محمود طلعت، أن الفنان القدير الراحل سعيد صالح، تحدث معه بعد مسلسل "العصيان" وكان سعيدا جدا بهذا العمل الدرامي.

وقال طلعت، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض المذاع على شاشة الحياة، إن سعيد صالح كان ملحنا وكان يجلس مع لطفي لبيب يتغنوا ويسهروا معا.

وأضاف، أن الموسيقار جمال سلامة كان مسيطرا جدا على تترات المسلسلات الدينية.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة في الثامنة مساء الجمعة على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

الموسيقار محمود طلعت سعيد صالح التترات الدينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟