الموسيقار محمود طلعت: "سعيد صالح عمل ملحنا وجمال سلامة كان مسيطر على التترات الدينية"

كتب- هاني صابر:

أكد الموسيقار الكبير محمود طلعت، أن الفنان القدير الراحل سعيد صالح، تحدث معه بعد مسلسل "العصيان" وكان سعيدا جدا بهذا العمل الدرامي.

وقال طلعت، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها بالخط العريض المذاع على شاشة الحياة، إن سعيد صالح كان ملحنا وكان يجلس مع لطفي لبيب يتغنوا ويسهروا معا.



وأضاف، أن الموسيقار جمال سلامة كان مسيطرا جدا على تترات المسلسلات الدينية.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة في الثامنة مساء الجمعة على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.