كواليس خناقة حسن يوسف والموسيقار محمود طلعت في "إمام الدعاة"

كواليس خناقة حسن يوسف والموسيقار محمود طلعت في إما

كتب- هاني صابر:

كشف الموسيقار محمود طلعت، تفاصيل خناقته مع الفنان الكبير الراحل حسن يوسف، أثناء تصوير مسلسل "إمام الدعاة".

وقال طلعت، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن الخناقة كان سببها تتر "إمام الدعاة" لأنه كان يريد تتر المسلسل باللغة الفصحي وأنا كنت أريده بالعامية، لأن الشعراوي كان شيخا بسيطا.

وتابع: "اخترنا في النهاية اللغة العامية بصوت الفنان محمد فؤاد، وأصبحت في ذلك التوقيت أغنية (أمين يارب العالمين) تريند، وموجود رنة على جميع التليفونات".

وأضاف طلعت: "أغنية أمين يا رب العالمين لحنتها وأنا أقود السيارة"، مشيرا إلى أن الشيخ الشعراوي كان اسمه في البطاقة أمين.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة في الثامنة مساء يوم الجمعة على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.