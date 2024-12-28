"شدي حيلك".. نجوم الفن ينعون زوج الفنانة نشوى مصطفى

كتب- هاني صابر:

نعي عدد من نجوم الفن، زوج الفنانة نشوى مصطفى الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 28 ديسمبر، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه النجوم، العزاء لنشوى مصطفى في وفاة زوجها، وجاءت تعليقاتهم كالتالي، كتبت الفنانة ليلى عز العرب "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبركم على مصابكم". بينما كتب السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر:"البقية في حياتك شدي حيلك".

وكتب الفنان خالد سرحان: "البقاء والدوام لله خالص عزائي". وكتبت الفنانة آيتن عامر: "يا حبيبتي ربنا يصبركوا يا رب ويرحمه ويغفر له". وكتب الناقد الفني طارق الشناوي "البقاء لله". وكتب المؤلف عبدالرحيم كمال: "رحمه الله رحمة واسعة وأقبل عليه بفضله ورضاه وعظم الله أجرك".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت منذ قليل عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".