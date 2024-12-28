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موعد ومكان تشييع جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى

10:43 ص السبت 28 ديسمبر 2024

نشوى مصطفى

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كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 28 ديسمبر، زوج الفنانة نشوى مصطفى.

وحددت أسرة الراحل، تشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس عقب صلاة الظهر.

وأعلنت نشوى، خبر الوفاة عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".

نشوى مصطفى وفاة زوج نشوى مصطفى مسجد حسن الشربتلي
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