نشوى مصطفى تعلن وفاة زوجها: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على نور عيني وستري"

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كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صباح اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر.

وكتبت نشوى "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي، تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر".

وتابعت "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي، الله يراضيكم تعالوا كلكم، ادعوا له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب، شيروا كتير".

يذكر أن نشوى مصطفى شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024، ببطولة مسلسل إمبراطورية ميم، أمام النجم خالد النبوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.