"هو اللي علمني أعمل خير".. ليلى علوي تحيي ذكرى ميلاد سمير صبري

كتب- مروان الطيب:

أحيت النجمة ليلى علوي، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت ليلى علوي صورة أرشيفية جمعتها بالفنان الراحل سمير صبري، وتذكرته برسالة مؤثرة قائلة: "ذكرى ميلاد الفنان القدير سمير صبري، من اجدع الناس اللي شفتهم مع أي مريض أو أي محتاج وصديق وفي جدًا، بيقف في المواقف الصعبة قبل الكويسة".

مضيفة: "كان صديق قريب لوالدتي وأسرتي وليا، عمري ما هنساه ودائمًا فكراه وبترحم عليه لأنه كان بيعمل خير كتير وهو اللي علمني أعمل خير وكان عنده سرير في مستشفى أبو الريش دائم، اللهم أعف عنه وعنا جميعًا، ياريت كلنا نقرا له الفاتحة ليه ولأمواتنا جميعًا".

واحتفلت النجمة ليلى علوي، بنجاح مسرحيتها "مشيرة الخطيرة" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، تستعد ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة"، والمقرر طرحه بالسينمات مطلع 2025.

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