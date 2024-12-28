لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"هو اللي علمني أعمل خير".. ليلى علوي تحيي ذكرى ميلاد سمير صبري

10:00 ص السبت 28 ديسمبر 2024

ليلى علوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
أحيت النجمة ليلى علوي، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت ليلى علوي صورة أرشيفية جمعتها بالفنان الراحل سمير صبري، وتذكرته برسالة مؤثرة قائلة: "ذكرى ميلاد الفنان القدير سمير صبري، من اجدع الناس اللي شفتهم مع أي مريض أو أي محتاج وصديق وفي جدًا، بيقف في المواقف الصعبة قبل الكويسة".
مضيفة: "كان صديق قريب لوالدتي وأسرتي وليا، عمري ما هنساه ودائمًا فكراه وبترحم عليه لأنه كان بيعمل خير كتير وهو اللي علمني أعمل خير وكان عنده سرير في مستشفى أبو الريش دائم، اللهم أعف عنه وعنا جميعًا، ياريت كلنا نقرا له الفاتحة ليه ولأمواتنا جميعًا".

واحتفلت النجمة ليلى علوي، بنجاح مسرحيتها "مشيرة الخطيرة" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، تستعد ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة"، والمقرر طرحه بالسينمات مطلع 2025.

45

اقرأ أيضا:
عمرو سعد يكشف حقيقة توقف "سيد الناس" بسبب خلافات مع محمد سامي

ليلى علوي سمير صبري نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة