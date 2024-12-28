هنا الزاهد مع كريم عبد العزيز ونور إيهاب في أحدث ظهور .. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى أن يكون الجميع قد قضوا عيد ميلاد رائع وممتع".

نور إيهاب

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب، بإطلالة أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، إطلالة شتوية لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

كنزي عمرو دياب

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، أحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية إطلالة شتوية.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة لها مع الفنان عصام السقا من كواليس أحد الأعمال التي تجمع بينهما، وذلك عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

لاميتا فرنجيه

خطفت الفنانة لاميتا فرنجيه، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " جمال الطبيعة بري وحر.. دع هذا الجمال يشفي روحي".

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان، صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يستمتع بوقته، وحازت الصور على إعجاب متابعيه.

نورين أبو سعدة

خضعت الفنانة نورين أبو سعدة، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

هنا الزاهد

تواصل الفنانة هنا الزاهد الترويج لمسرحية "الباشا"، التي بدأ عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ونشرت هنا صورة من كواليس المسرحية مع النجم كريم عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

دنيا عبد العزيز

استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكرياتها لعام 2024 قبل انتهائه، ونشرت صورة من جلسة تصوير خضعت لها أثناء الحمل، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".