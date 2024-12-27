بالفيديو لوسي ترقص مع بابا نويل احتفالا بالكريسماس

كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية، بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تحتفل بالكريسماس مع عدد من نجمات الوسط الفني، وهن الفنانة لوسي، الفنانة صفية العمري، الفنانة لبلبة.

وظهرت الفنانة لوسي وهي ترقص مع شخص مرتديًا زي "بابا نويل" احتفالًا بالكريسماس، إلى جانب الفنانة لبلبة والفنانة صفية العمري التي ظهرت وهي تستمتع بوقتها احتفالًا بأعياد الميلاد.

وكان الظهور الأخير للفنانة صفية العمري، بحفل توزيع جوائز "الموريكس دور" اللبناني، حيث تم تكريمها عن مشوارها الفني، وحرصت على إلقاء كلمة بمناسبة التكريم وقالت: "هقول حاجة بسيطة جدًا، أثبت فيها حبي للبلد دي والشعب ده، وكانت فيها حاجة مهمة جدًا وتضحية كبيرة جدًا من منصب مهم جدًا في حياتي وانا سفيرة نوايا حسنة 2006 لما اجتاحت إسرائيل لبنان وشوفت أطفال وأمهات تم تمزيقهم وأبهات قتلى، أعلنت استقالتي من الأمم المتحدة محبًا في لبنان".

https://www.instagram.com/p/ DEGEKjFO0ZW/?img_index=1

يذكر أن، الفنانة لوسي تشارك بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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