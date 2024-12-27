دنيا عبد العزيز تودع 2024 بجلسة تصوير من فترة الحمل.. وإيمان العاصي تعلق

بالصور- تعرف على ضيوف إسعاد يونس"صاحبة السعادة" في ليلة رأس السنة

كتب- مروان الطيب:

ودعت الفنانة دنيا عبد العزيز، عام 2024، باستعادة ذكريات فترة حملها، ونشرت صور من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

واستعادت دنيا عبد العزيز ذكريات فترة الحمل، حيث ظهرت وهي تحمل بطنها وكتبت: "أفضل ذكريات 2024، عام سعيد""، وانهالت عليها تعليقات الإعجاب من قبل جمهورها ومتابعيها منهم الفنانة إيمان العاصي وكتبت: "أحلى خبر في 2024 ما شاء الله اللهم بارك يا أم جودي".

وكانت آخر مشاركات الفنانة دنيا عبد العزيز بمسلسل "المداح 4: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، دنيا عبد العزيز تشارك في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بعنوان "أسطورة بنات إبليس"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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