مي سليم لمصراوي: انتهيت من "روج أسود" وأحتفل برأس السنة في السعودية

كتبت- بسمة ثروت:

كشفت الفنانة مي سليم أنها انتهت من تصوير مسلسل "روج أسود"، وعن استعدادها للاحتفال برأس السنة هذا العام في المملكة العربية السعودية.

وقالت مي في تصريح خاص لمصراوي: "انتهيت من تصوير مسلسل (روج أسود)، وهو بطولة جماعية، يسرد قصص 5 سيدات، ويتناول حياة المطلقات، وموضوعات حقيقية من محكمة الأسرة بشكل درامي واقعي، يجعل المشاهد يشعر بالمعاناة التي مرت بها هذه النماذج من النساء".

وعن موعد عرض العمل قالت:" لن يتم عرضه في موسم دراما رمضان، ولكن من المحتمل أن يُعرض في منتصف يناير القادم".

وعن كواليس العمل قالت: "ليست المرة الأولى التي أتعاون خلالها مع رانيا يوسف، وأنا سعيدة للغاية بالتعاون معها، وسعيدة بالتعاون مع داليا مصطفى، وفرح الزاهد، ولقاء الخميسي".

مسلسل "روج أسود" يدور في قالب درامي، ويتكون من ثلاثين حلقة، بطولة رانيا يوسف، ومي سليم، ولقاء الخميسي، وداليا مصطفى، وفرح الزاهد، وغادة طلعت، وتأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد سرحان، وتأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وعن جديدها الغنائي قالت:" أستعد لطرح أغنية جديدة من النوع السينجل في شهر فبراير المُقبل، وسوف أقوم بتصويرها فيديو كليب، ولكنني لن أكشف تفاصيلها الآن".

وعن احتفالها بليلة رأس السنة، أكدت أنها سوف تحتفل بها هذا العام بالمملكة العربية السعوية حيث تحيي حفلاً غنائياً هناك.