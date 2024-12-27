"سنة جميلة كلها تكريمات".. إلهام شاهين تودع 2024 وتستعد للعام الجديد

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بقرب انتهاء عام 2024 واستعادت ذكرياتها خلال العام قبل أيام من بدء عام 2025.

ونشرت إلهام شاهين رسالة شكر وتقدير لما قدمته خلال عام 2024 عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وكتبت: "سنة 2024 سنة جميلة على المستوى المهني، في بدايتها تم عرض مسلسل ألفريدو على منصة واتش ات، أعتز جدًا بدور سوسو مريضة الزهايمر وأعتبره من أهم أدواري، وإن شاء الله تشاهدوني في رمضان 2025، بمسلسل سيد الناس مع المخرج الرائع محمد سامي وباقة من أجمل النجوم".

وتابعت: "عمومًا 2024 سنة مليئة بالتكريمات في مصر وسلطنة عمان وكردستان العراق ولبنان ونيويورك ولوس أنجلوس، سنة جميلة وإن شاء الله 2025 تكون أجمل على كل الناس".

يذكر أن، إلهام شاهين تشارك الفنان تامر حسني بطولة فيلم "ري ستارت" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.تامر حسين وعزيز الشافعي مع كريم عبد العزيز في كواليس "الباشا" بموسم الرياض



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