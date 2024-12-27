لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كريم محمود عبد العزيز ينشر فيديو كوميدي مع ياسمين رئيس ودينا الشربيني من كواليس "الهنا اللي أنا فيه"

09:29 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس
  • عرض 3 صورة
    كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

يواصل أبطال فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الترويج للفيلم الذي يعرض حاليًا بالسينمات، ويحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر المصري.

ونشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلاله مع الفنانة ياسمين رئيس والفنانة دينا الشربيني وهم يغنون أغنية "بتحبني" للفنان حميد الشاعري، وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في إطار كوميدي حول الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه، ويشارك ببطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن، كريم محمود عبد العزيز يعيد التعاون مع المخرج بيتر ميمي بمسلسل "مملكة الحرير" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

عمرو سعد يكشف حقيقة توقف "سيد الناس" بسبب خلافات مع محمد سامي

ماذا قال المخرج مجدي الهواري بشأن قصة محمد صلاح والهرم الرابع؟

كريم محمود عبد العزيز فيلم الهنا اللي أنا فيه انستجرام فيلم الهنا اللي أنا فيه ياسمين رئيس دينا الشربيني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟