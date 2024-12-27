كريم محمود عبد العزيز ينشر فيديو كوميدي مع ياسمين رئيس ودينا الشربيني من كواليس "الهنا اللي أنا فيه"

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كتب- مروان الطيب:

يواصل أبطال فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الترويج للفيلم الذي يعرض حاليًا بالسينمات، ويحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر المصري.

ونشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلاله مع الفنانة ياسمين رئيس والفنانة دينا الشربيني وهم يغنون أغنية "بتحبني" للفنان حميد الشاعري، وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في إطار كوميدي حول الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه، ويشارك ببطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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يذكر أن، كريم محمود عبد العزيز يعيد التعاون مع المخرج بيتر ميمي بمسلسل "مملكة الحرير" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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