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بالصور- حسن الرداد ينضم للنادي الأهلي بسبب الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

07:33 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنان حسن الرداد
  • عرض 4 صورة
    حسن الرداد على فيسبوك
  • عرض 4 صورة
    حسن الرداد بواسطة الذكاء الاصطناعي
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كتب- مروان الطيب:
نشر الفنان حسن الرداد، صور جديدة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والتي ظهر خلالها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وانضمامه لصفوف النادي الأهلي.

وكتب الرداد مازحًا: "من تقديم النادي الأهلي لصفقة المهاجم الجديد، حسن الرداد، بس يا رب ميكنش عندي تصوير وقت كأس العالم للأندية".

وكانت آخر مشاركات الفنان حسن الرداد بمسلسل "محارب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، حسن الرداد يتعاون مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكم" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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الأهلي حسن الرداد الذكاء الاصطناعي
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