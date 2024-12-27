بالصور- تعرف على ضيوف إسعاد يونس"صاحبة السعادة" في ليلة رأس السنة

كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية، إسعاد يونس، عن استضافة فريق عمل وأبطال فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" ضمن برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على قناة "dmc"، والمقرر إذاعتها ليلة رأس السنة.

ونشرت إسعاد يونس برومو الحلقة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلقت: "هنحتفل بليلة رأس السنة مع بعض ومع أبطال فيلم الحريفة 2، استنونا يوم الثلاثاء الساعة 10 مساء على dmc".

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" حول مواصلة ماجد مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

وكانت آخر مشاركات الفنانة إسعاد يونس الفنية، بمسرحية "إس إس هانم" وعرضت مطلع شهر نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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يذكر أن، إسعاد يونس تشارك في مسلسل "كامل العدد 3" بطولة الفنانة دينا الشربيني، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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