انهيار الفنانة ألفت عمر بسبب والدها: "الحالة حرجة وعلى جهاز التنفس الصناعي"

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة ألفت عمر، جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وكشفت خلاله عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وطلبت من الجميع الدعاء له.

وانهارت ألف عمر خلال حديثها قائلة:"اللي يعرفني كويس أنا أول مرة أطلع لايف بتكلم في حاجة شخصية، بس طالبة من كل الناس اللي بتحبني أو اللي متعرفنيش حتى، أولًا ياريت الفيديو ده كل اللي يشوفه يشيره، بابا في حالة صعبة بس فيه أمل، عشان كده لو مكانش فيه أمل مكنتش طلعت اللايف ده ولا اتكلمت، عاوزة منكوا تدعوا له، هو في حالة حرجة بس فيه امل ان شاء الله، وسألت الدكتور وقالي إن شاء الله فيه أمل، وهو على جهاز التنفس الصناعي".

وتابعت: "بس قالي ان هو مرحلة حرجة جدًا، بس فيه امل أنه ان شاء الله يعدي منها على خير، بس هتاخد وقت ودعاء، وأول ما قالي كلمة دعاء فكرت فيكم كلكم، عايزاكم تدعوا له وشيروا الفيديو عاوزة اكبر عدد ممكن يدعوا له، لو أي حد يعرفني يعني يعرفوني شخصيًا أو كل اللي بيحبوني او اتعاملوا معايا او حتى اللي سمعوا أي كلام مني ولقوا عندي أي حاجة حلوة في الحياة أو أي مبدأ أو أي قيمة بابا اللي علمهالي".

واستكملت: "بابا اللي علمني كل حاجة حلوة، بابا ده أكرم الناس، بيته من واحنا أطفال مفتوح لكل الناس، الخير كله عنده قلبه كبير جدًا، ومن كام يوم كان بيسأل على كل الناس ويطمن عليهم على الرغم من انه تعبان، أنا عمري ما طلبت من حد أي حاجة بس الحالة مستدعية دعائكم يا جماعة والنبي، الراجل ده مش عشان أبويا ده حتى أي حد بيتعامل معاه، حتى الناس اللي على خلاف معايا بيحبوه، من فضلكم شيروا الفيديو وخلوا كل الناس تدعي له انهاردة الجمعة ربنا يسمع مننا كلنا وان شاء الله يعدي منها انهاردة وعيه أحسن بس على جهاز التنفس الصناعي، أرجوكم ادعوا له".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ألفت عمر كانت بفيلم "بعد الشر" بطولة الفنان علي ربيع وعرض عام 2023.

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